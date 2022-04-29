الأرصاد تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - طالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من الآثار الناجمة عن تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر بسبب الرمال المثارة على الطرق المؤدية إلى "محافظات شمال الصعيد - محافظة الوادى الجديد - محافظة مطروح"، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.





وأعلنت الأرصاد فى بيانها، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة نهارا على كافة الأنحاء مع نشاط رياح ورمال مثارة وأتربة عالقة فى الجور وفرص لسقوط الأمطار.

ووفقا لبيان الهيئة، يتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة، معتدل فى الليل والصباح الباكر. كما يشهد اليوم نشاط رياح مع رمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والساحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة ليلا على أقصى الغرب بنسبة حدوث 20% تقريبا.

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