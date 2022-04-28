/694851/المداح-2-الحلقة-28-الجن-يخطف-والدة-حمادة-هلال-ومنال-تصارع-الموت-في-المستشفى

مسلسل المداح 2 الحلقة 28، شهدت تدهور الحالة الصحية لوالدة صابر “حمادة هلال” للمرة الثانية، وذلك بسبب الجنية مليكة “سهر الصايغ” التي تسيطر عليها، لذا قرر المداح وأشقائه أخضها إلى المنزل لمعالجتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح الحلقة 28

لم يكن يعلم صابر أن نقل والدته إلى منزله سيكون أكثر خطورة، اذ قررت الجنية مليكة اختطافها بمساعدة ابن خالته “عماد” الذي استغل عدم وجود صابر مع والدته في المنزل وقام باختطافها، بحجة أنه يريد نقلها للمستشفى لكنها ستكون ضحية الجن.

شقيقة المداح السبب في سيطرة الجن على والدة المداح

تتعرف عائشة شقيقة صابر بأنها السبب في سيطرة الجن على والدته “الحاجة صفاء” اذ قامت بسرقة ملابسها ووضع سحر عليها أثناء سيطرة عماد عليها، فيشكرها صابر على صراحتها، ويقوم بمسمحتها.

هبة شقيقة صابر تتزوج عرفي بأبو الخير

في الوقت ذاته يعترف أبو الخير “كمال أبو رية” بأنه متزوج من شقيقته هبة عرفي، الأمر الذي يجنن صابر ووالدة هبة وتقوم بطردها من المنزل، أما عن حسن “خالد سرحان” فيعرض لأزمة حادة بعدما قام إعطاء زوجته منال مشروب أدخلها في غيبوبة كاملة وتصارح الموت في المستشفى الأن، وعند بحثه عن الشخص الذي أعطاه هذا الدواء وجده هاربا من البلد.

مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.