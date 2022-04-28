/694848/محمد-رمضان-وتامر-حسني-الأبرز-تركي-آل-الشيخ-يروج-لحفلات-عيد-الفطر-في-السعودية

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لحفلات نجوم الغناء في المملكة المقرر احيائها في عيد الفطر المقبل الذي تبقى على حلوله ما يقرب من يومين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تركي آل الشيخ مروجا لحفلات عيد الفطر في السعودية

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا عن أبرز النجوم المشاركين في حفلات عيد الفطر بالسعودية والذي أتى على رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان ونجم الجيل تامر حسني، فقال: “العيد في المملكة تجد فيه الفنانين الكبار عمرو دياب ومحمد رمضان وتامر حسني وانغام في حفلات غنائية وتجد فيه مسرحيات للفنان الكبير محمد سعد ومسرحيات مصرية وعربية اخرى … الترفيه في المملكة باب خير وتحقيقي احلام لكل مبدع في العالم”.

محمد رمضان في رمضان 2022

هذا يوشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً، كما يعرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

ويذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.

وطرحت شركة البريد المصري جزء ثاني من إعلانها في رمضان 2022 ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغني بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب، ليتسكمل به بورتريه يجمع صور.