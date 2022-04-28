/694841/رئيس-أوكرانيا-يجب-وقف-الهجوم-الروسي-على-منشآتنا-لإنقاذ-العديد-من-الدول

وقال الرئيس الأوكراني ، انه لابد ان تتوقف روسيا عن هجموها واعتمادها تدمير منشآتنا ، حيث انه لابد من وقف الحرب واعادة السلام من اجل انقاذ العديد من الدول من الازمات المختلفة.

دوت الخليج ولفت خلال تقرير عرضته قناة اكسترا نيوز اليوم، أن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات فورية بشأن إجلاء الناس من المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول، منوها ان الدولة الاوكرانية مستعدة لبدء المفاوضات فورًا بشأن إجلاء الأشخاص من ماريوبول وتعتمد على دعم الأمم المتحدة ". رئيس اوكرانيا: يجب وقف الهجوم الروسي على منشآتنا لانقاذ العديد من الدول تجدر الاشارة الى ان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية قد جدد دعمه اليوم للدولة الاوركانية حيث قال :" نجدد دعمنا لأوكرانيا فى هذه المرحلة". جو بايدن: نجدد دعمنا لأوكرانيا فى هذه المرحلة وتابع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية انه قام بتزويد الدولة الاوكرانية بعشرة أسلحة مضادة للمدرعات لكل دبابة روسية واحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أوكرانيا: يجب وقف الهجوم الروسي على منشآتنا لإنقاذ العديد من الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.