/694837/بحضور-نجوم-الفن-والسياسة-والإعلام-قناة-الشمس-تقيم-حفل-إفطار-بإحدى-فنادق-القاهرة

أقام تلفزيون الشمس تحت إدارة الإعلامية سميرة الدغيدي وهي رئيس مجلس إدارة القناة، حفل إفطار للعاملين وشركة ميديا أبل الوكيل الإعلاني الحصري لها.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل إفطار قناة الشمس بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة والمشاهير.

حفل إفطار قناة الشمس

شهد حفل إفطار قناة الشمس الفضائية حضور كوكبة من النجوم في الفن والسياسة والإعلام والرياضة بجانب عدد من الشخصيات العامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ومن جانبه استقبل الإعلامى أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الحضور والمدعوين من الشخصيات العامة والنجوم والمشاهير بجانب العالمين في القناة الفضائية.

وكان من ضمن الحضور، الكابتن خالد الغندور كابتن نادي الزمالك الأسبق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والفنان تامر شلتوت، ومحمود مهنى وأشرف عبد البديع، ومحمد مسعود المدير العام لشركة ام فيجين.

نجوم الفن في حفل إفطار قناة الشمس

وحضر حفل الإفطار أيضًا عدد من النجوم مثل الفنان كريم أبو زيد والدكتور هشام عبدالستار والدكتور صالح الشواف والإعلامي محمد مدني والإعلامية شيرين بكر، والإعلامى أحمد عبدون مقدم برنامج بالأصول والإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج ورا الشمس والإعلامية ميار الببلاوي مقدمة برنامج أحلى الكلام.

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بالإضافة إلى الإعلامية نانسي توفيق مقدمة برنامج رحلة امل والاعلامية بوسي الطيار والاعلامية شرين سيف النصر مقدمة برنامج نادى النساء السري، والإعلامية دينا سليم والاعلامية شرين القباني مقدمه برنامج شيري في العربية والاعلامية سما أحمد مقدمة برنامج حكاية كل باب.

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وحضر أيضًا الإعلامي مصعب العباسى مقدم برنامج علامة إستفهام والشيف غالية مقدمة برنامج أكلة بلدى، والدكتور ياسر شكر المدير التنفيذي للقناة والكاتب الصحفى عز الأطروش رئيس تحرير قناة الشمس، والإعلامى أمير عرابي مدير الإعداد والبرامج والإعلامي طارق عبدالجابر والمسئولين والعاملين فى تليفزيون الشمس، بجانب الاستاذة أيه الدغيدي المدير التنفيذي لشركة ميديا أبل الوكيل الإعلاني الحصري ومديري تسويق الشركة رامي مصطفي، وحسين نصر، محمد طه.