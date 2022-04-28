/694852/رئيس-تحرير-الأهرام-يتقدم-ببلاغ-للنيابة-العامة-ضد-محمود-كامل-بشأن-واقعة-انتحار-عماد-الفقى

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا توضيحيا عقب وفاة الصحفي عماد الفقي فجر اليوم.

كاذب ومتاجر.. رئيس تحرير الأهرام يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محمود كامل بشأن واقعة انتحار عماد الفقى

واضاف :” مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل الأستاذ/ عماد الفقى يؤسفنى أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما فى جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هى استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذى تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة أؤكد جازماً قاطعاً أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين هو كذب محض وافتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الإتجار بمأساة الزميل الراحل فلم يحدث إطلاقاً - وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة- أن تم خصم أى من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام ٢٠١٧ حتى الآن” .

علاء ثابت يتهم محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهنى

واكمل:” وعليه فإنى أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهنى، وأوكد أن الزميل ليس له أى شكاوى فى سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام وأعلن أنى سأتقدم ببلاغ رسمى ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين”.

واستطرد:” وأناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل فى حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.. وعلى الله قصد السبيل”.