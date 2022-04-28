"زيزو" يسجل هدف التعادل للزمالك بمرمى المصرى بتسديدة قوية.. فيديو

تمكن أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، من تسجل هدف التعادل لفريقه بمرمى المصرى في الدقيقة 60 في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري بقيادة معين الشعباني كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.