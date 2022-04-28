رئيس تحرير الأهرام يكذّب عضو مجلس النقابة بشأن وفاة الصحفى عماد الفقى

جدة - نرمين السيد - وقال ثابت، عبر منشوره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل الأستاذ عماد الفقى يؤسفنى أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما فى جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هى استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذى تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة".

وأضاف بالقول: "أؤكد جازماً قاطعاً أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين هو كذب محض وافتراء من وحى خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الاتجار بمأساة الزميل الراحل فلم يحدث إطلاقاً، وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، إن تم خصم أى من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن وعليه فإنى أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهنى.

وأكد رئيس تحرير جريدة الأهرام، قائلا: "إن الزميل ليس له أى شكاوى فى سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام وأعلن أنى سأتقدم ببلاغ رسمى ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين".

واختتم ثابت منشوره، قائلاً: "أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل فى حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.. وعلى الله قصد السبيل"