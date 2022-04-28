/694846/المصرية-للاتصالات-we-توضح-غرامة-التأخر-عن-دفع-فاتورة-التليفون-الأرضي

أتاحت المصرية للاتصالات we إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين عبر موقع المصرية للاتصالات we بعد الاستعلام عليها بخطوات بسيطة لتجنب الوقوع في تطبيق غرامة المصرية للاتصالات We للمتأخرين عن دفع الفواتير، لذلك يقدم دوت الخليج خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات we والغرامة للمتأخرين.

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