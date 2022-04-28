/694840/Etisalat-Misr-توفر-سحب-اتصالات-كاش-عبر-فوري-أعرف-الطريقة

تعتبر اتصالات كاش من أكثر الخدمات التى يقبل عليها عملاء Etisalat Misr اتصالات مصر، وتوفر إمكانية السحب من خلال فوري. ويمكنكم سحب اتصالات كاش عبر فوري من خلال الطريقة التى يوضحها دوت الخليج من خلال الشروط التالية.

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