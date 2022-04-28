الحلقة 27 مسلسل الاختيار 3.. المنسي يشيد بأهالي سيناء والإخوان يدعون لمليونية

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شهدت الحلقة 27 مسلسل الاختيار 3 الكثير من الأحداث الصادمة والمهمة وأبرزها خطاب محمد مرسي الذي جاء مخالف لتحذيرات ونصائح الرئيس السيسي له بسبب تحريض خيرت الشاطر.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة 27 مسلسل الاختيار 3

الحلقة 27 مسلسل الاختيار 3

ظهر محمد مرسي وهو الفنان صبري فواز في قصر الاتحادية يتحدث مع مدير مكتبه حول الخطاب الذي جاء صادم وأثار استياء الجميع قبل 30 يونيو وأوضح أنه فعل ذلك ليشير إلى الجميع أنه لا يتهاون مع أحد بحسب كلامه.

وجاء اجتماع مكتب الإرشاد ويحثون أعضائه على نزول مظاهرات في ميدان رابعة لمواجهة أية مظاهرات في 30 يونيو وتظهر على أنها مظاهرات معارضة فقط ولكن يتخذون أساليب العنف مع المتظاهرين الآخرين حيث دعت لمليونية تحت عنوان الشرعية خط أحمر”.

وظهر الفنان أمير كرارة في شخصية الشهيد أحمد المنسي الذي يقابل أحمد عز ويشيد بأهالي سيناء قائلًا: “أهل سيناء مفيش زيهم كل مرة أشعر أكثر أنهم أهل الخير وياريت نتعلم حاجة من أخلاق أهل سيناء”، وانتهت الحلقة بتسجيل حقيقي مسرب لـ محمد مرسي وخيرت الشاطر.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

ويشار أن الحلقة 27 جاءت تحت عنوان “خطاب محمد مرسي” وبدأت بلقاء محمد مرسي والرئيس السيسي الذي طلب منه الاعتذار للشعب المصري لطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع القوى السياسية.

وأوضح له أن ذلك ليرى الناس تغيير حقيقي قبل 30 يونيو مما يشير إلى أن الوضع اختلف وأن الرئيس لكل المصريين، ورد عليه محمد مرسي وهو الفنان صبري فواز وقال: “أنا مهتم ننهي حالة الاحتقان في الشارع ونركز في الأمور الحالية وكل اللي اقترحته هيتنفذ وأفكر في تغيير الحكومة والنائب العام بناءً على طلب الشعب وتسمع كلام يسعدك”.

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بينما قال الرئيس السيسي وزير الدفاع وقتها الذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال: “مش مهم الكلام يسعدني المهم يسعد جموع الشعب المصري ويطمنهم إن رئيسهم على الطريق السليم”.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته مجموعة من النجوم بجانب ياسر جلال وصبري فواز، كلا من أحمد عز، وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وآخرين.