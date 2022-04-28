694839 /694839/وظائف-بنك-التعمير-والإسكان-الجديدة-2022 أعرف-الشروط-والأوراق-المطلوبة 09:51 م - الخميس 28 أبريل 2022 قدم بنك التعمير والإسكان وظائف جديدة للشباب من مختلف المحافظات لاسيما محافظات (القاهرة، والمنصورة، والمنيا، والمحلة، والإسكندرية، والزقازيق)، جعلتهم يتساءلون عن وظائف بنك التعمير والإسكان الجديدة. والأوراق المطلوبة للتقديم، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن الوظيفة المطروحة. وظائف بنك التعمير والإسكان يقدم بنك التعمير والإسكان طلب على مسؤول عن تحقيق النمو المستهدف لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للأهداف المخطط لها منخلال الحفاظ على علاقات الثقة مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها بما في ذلك تفاصيل التطبيق على سياسة الائتمان. شروط وظائف بنك التعمير والإسكان القدرة على جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

القدرة على الحفاظ على علاقة ممتازة مع العملاء الحاليين.

ضمان جودة عالية للخدمات. المؤهلات المطلوبة على وظيفة بنك التعمير والإسكان من 1-3سنوات من الخبرة المصرفية ذات الصلة.

دورة الائتمان زائد.

مهارات تحليلية قوية مع الاهتمام بالتفاصيل.

شهادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التقديم على وظيفة بنك التعمير والإسكان عبر To Apply:[email protected] تابع موقع دوت الخليج علي

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