حياة كريمة.. رئيس مدينة الحسنة: حريصون على متابعة أهداف المشروع القومى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادى، أنه حريص على القيام بجولات ميدانية مستمرة؛ للاطمئنان على سير الأعمال والمتابعة وتقييم الآداء بكل قرية لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق "الحياة الكريمة"، لكل المواطنين بقرى المركز والمدينة.





جاء ذلك خلال تفقد بغدادى، اليوم الخميس، 3 قرى لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة.

وأشار بغدادى، حسب بيان صدر اليوم، إلى أنه تفقد قرى"أم شيحان، وادى العمرو، وأم قطف"؛ وذلك لمتابعة مستوى آداء الخدمات المقدمة للمواطنين بكل قرية وحل المشاكل التى تواجههم؛ حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمات والحصول على رضا المواطن وتحقيق المعيشية الكريمة له.