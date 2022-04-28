حياة كريمة.. رئيس مدينة الحسنة: حريصون على متابعة أهداف المشروع القومى

جاء ذلك خلال تفقد بغدادى، اليوم الخميس، 3 قرى لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة.
وأشار بغدادى، حسب بيان صدر اليوم، إلى أنه تفقد قرى"أم شيحان، وادى العمرو، وأم قطف"؛ وذلك لمتابعة مستوى آداء الخدمات المقدمة للمواطنين بكل قرية وحل المشاكل التى تواجههم؛ حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمات والحصول على رضا المواطن وتحقيق المعيشية الكريمة له.
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