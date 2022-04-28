محافظ البحيرة يفتتح معرض «العيد فرحتنا» لعرض وبيع الملابس بأسعار اقتصادية

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ البحيرة هشام آمنة، اليوم الخميس، معرض "العيد فرحتنا" والمقام بسينما النصر الصيفى بدمنهور، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.





ويضم المعرض، وفقا لبيان اليوم، 14 جناحا لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية والمفروشات بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بمشاركة من مستفيدى مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك منتجات خريجى التعليم الفنى المزدوج ومستفيدى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وعدد من الشركات والمصانع. وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من ملابس متنوعة، للأطفال والرجال والسيدات بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية (أحذية - حقائب)، وتشكيلة من المفروشات والمنسوجات المنزلية، مؤكداً على أن جميع الأسعار بالمعرض مخفضة واقتصادية وفى متناول الجميع. وأشار محافظ إلى أنه جار التوسع وافتتاح معارض مماثلة بالمدن والمراكز لتعمل جنباً إلى جنب مع معارض "أهلاً رمضان" التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بمدن ومراكز المحافظة؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

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