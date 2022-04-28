البابا تواضروس ينعى القمص لوقا قسطنطين شيخ كهنة شبرا

جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الخميس، القمص لوقا قسطنطين كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، وشيخ كهنة القطاع، عن عمر قارب 74 سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 43 سنة، وولد يوم 13 يوليو 1948 وسيم كاهنا يوم 14 يناير 1979 ونال رتبة القمصية يوم 14 نوفمبر 1998.





وسيقام القداس الإلهى بكنيسته، بحضور الجثمان، فى الثامنة من صباح غد الجمعة بينما تقام صلوات تجنيزه فى الرابعة مساءً. وتقدم البابا تواضروس الثانى، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، ولمجمع كهنة القطاع فى نياحة الأب الفاضل القمص لوقا قسطنطين، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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