599 جنيها.. مصر للطيران تطرح أسعارا خاصة لـ بعض رحلاتها الداخلية

جدة - نرمين السيد - قال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة "مصر للطيران" للخطوط الجوية، إن الشركة الوطنية مصر للطيران طرحت سعرًا خاصًا بنحو 599 جنيهًا شامل الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط على بعض الرحلات الداخلية، وذلك اعتبارًا من اليوم 28 أبريل 2022 وحتى 31 مايو 2022، ويأتى ذلك من منطلق حرص الناقل الوطنى مصرللطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.





جاء ذلك فى إطار إحتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحى وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة إجازة العيد ومع بداية فصل الصيف. وأضاف رئيس شركة "مصر للطيران" أن العملاء يمكنهم حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات "مصر للطيران" 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

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