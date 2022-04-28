/694836/هبة-السويدي-هدفنا-توحيد-دور-الجمعيات-الأهلية--لتقديم-الخدمات-لأكبر-عدد-ممكن-من-المواطنين

قدمت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي دعمه التام للمجتمع المدني، كما قدمت الشكر لجميع القائمين علي التحالف الوطني.

دوت الخليج

هبة السويدي: هدفنا توحيد دور الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضافت السويدي: هدفنا توحيد دور الجمعيات الأهلية،حتي نستطيع تقدم الخدمات لأكبر عدد ممكن.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

و يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).