مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27.. الرئيس السيسي يحث محمد مرسي على الاعتذار للشعب

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

بدأت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 بلقاء بين محمد مرسي والرئيس السيسي الذي طلب منه الاعتذار للشعب المصري وطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع القوى السياسية وترى الناس تغيير حقيقي قبل 30 يونيو مما يشير إلى أن الوضع اختلف وأن الرئيس لكل المصريين.

ورد عليه محمد مرسي وقال: “أنا مهتم ننهي حالة الاحتقان في الشارع ونركز في الأمور الحالية وكل اللي اقترحته هيتنفذ وأفكر في تغيير الحكومة والنائب العام بناءً على طلب الشعب وتسمع كلام يسعدك”، وقال له الرئيس السيسي وزير الدفاع وقتها: “مش مهم الكلام يسعدني المهم يسعد جموع الشعب المصري ويطمنهم إن رئيسهم على الطريق السليم”.

الحلقة 27 مسلسل الاختيار 3

ورصدت المخابرات المصرية ظهور عدد من العناصر الأجنبية في مصر، بينما جهاز الأمن الحربي يستجوبون عدد من المتورطين مع الجماعات الإرهابية الذين يكشفون أسرار لأول مرة وخطط لتفجيرات خلال الفترة المقبلة.

ويظهر خيرت الشاطر يرفض اعتذار محمد مرسي للشعب ويرى أن ذلك يبرز ضعفهم ومدير مكتب محمد مرسي يحثه على أن يتحدث مع الشعب بصراحة وبطريقته ويقنعه أن الناس هم المدينين له بسبب إساءتهم له خلال الفترة الماضية

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ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة ظهور الفنان أمير كرارة في شخصية الشهيد أحمد المنسي ليعيد الشخصية التي جسدها خلال الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذي عرض في عام 2020.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا عبر شاشة قناة on الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء كعرض أول ويعاد الساعة 4.20 صباحاً وفي الساعة 3.25 عصرا” بينما يعرض عبر شاشة اون دراما، الساعة 11.20 مساء من نفس يوم العرض، وتعاد الساعة 6 صباحا وفي اليوم التالي الساعة 10.30 صباحا وأيضًا الساعة 4.40 مساء.