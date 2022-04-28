/694834/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-قرض-أصحاب-المهن-الحرة-حتى-500-ألف-جنيه

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض أصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه. جعلت الكثير من أصحاب المهن وراغبي عمل مشروعات يتساءلون عن تفاصيل قرض بنك المصرف المتحد والأوراق المطلوبة لتقديمه. لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن تفاصيل قرض بنك المصرف المتحد وطرق التقديم.

قرض بنك المصرف المتحد يقدم المصرف المتحد القرض الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بضمان سجلاتهم التجارية وبطاقاتهم الضريبية بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، وتتحدد تفاصيل قرض أصحاب المهن الحرة المصرف المتحد 2021 في النقاط التالية: - قيمة التمويل تبدأ من 10000 جنيه. - الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه. - فترات السداد تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات كحد أقصى. - أسعار فائدة تبدأ من 17% متناقصة سنويا الأورق المطلوبة للتقديم على قرض المصرف المتحد - بطاقة الرقم القومي سارية. - إيصال مرافق حدیث (كهرباء - ماء - غاز... - صورة البطاقة الضريبية موضځا فيها آخر موقف للتعامل. - صورة تصريح مزاولة المهنة. - كشف حساب بنكي باسم المنشأة أو صاحبها موضح حركة التعامل لأخر 12 شهرا. - استعلام ميداني شامل عن العميل وحجم نشاطه.

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