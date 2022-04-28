/694832/شروط-بنك-الإسكندرية-على-حساب-توفير-بلس-أعرف-التفاصيل

انتقد عملاء بنك الإسكندرية شروط المصرف على حساب توفير بلس ونسبة العائد عليه. وخاصة فوائد بنك الإسكندرية على حسابات التوفير والذي من ضمنها حساب توفير بلس وهو ما يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عنه والأوراق المطلوبة للتقديم عليه.

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