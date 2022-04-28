/694831/نائب-رئيس-حياة-كريمة-الرئيس-السيسي-يدعم-المجتمع-المدني-ويزيل-كافة-المعوقات-التي-تواجهه

قالت عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثني في كلمته علي أمرين أساسيين وهما حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك تعزيز دعمه للمجتمع المدني وتطوير كافة التشريعات الخاصة به وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المجتمع المدني.

دوت الخليج

نائب رئيس «حياة كريمة»: الرئيس السيسي يدعم المجتمع المدني ويزيل كافة المعوقات التي تواجهه

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

هذا وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.