/694830/رئيس-بنك-الطعام-المصري-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-كان-تاريخي-وسابق-لكافة-أطياف-المجتمع

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان تاريخي وسابق وشمولي وممكن لكافة أطياف المجتمع.

دوت الخليج

رئيس بنك الطعام المصري: حفل إفطار الأسرة المصرية كان تاريخي وسابق لكافة أطياف المجتمع

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف سرحان: كنا في غاية الفخر بذكر الرئيس السيسي لدور المجتمع المدني وتمكينه.

التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

وكان قد انطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

و يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).