/694829/مصرع-فتاة-إثر-تسممها-قبل-زفافها-بأيام-فى-قنا

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، اليوم، الخميس، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم بإحدى قري الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد، مصرع ولاء. م، 20 عاما، مقيمة بإحدى قرى مركز الوقف شمالي قنا، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى فرشوط، عقب إصابتها بالتسمم في وجبة إفطار قبل زفافها بأيام. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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