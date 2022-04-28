/694828/التنسيقية-تهنئ-الدكتور-أنور-اسماعيل-لترقيته-مساعدا-لوزير-التعليم-العالي-للمشروعات-القومية
هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أنور اسماعيل، عضو التنسيقية، لصدور قراراً وزارياً بندبه بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مساعداً للوزير للمشروعات القومية.
دوت الخليج
التنسيقية تهنئ الدكتور أنور اسماعيل لترقيته مساعدا لوزير التعليم العالي للمشروعات القومية
وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح للدكتور أنور اسماعيل في المستويات كافة.
جلسة نقاشية للتنسيقية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟»
وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».
ودارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ومن أعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.
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