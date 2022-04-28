محافظ كفر الشيخ: تسليم 801 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة بلغ حتى الآن 801 عقد، وذلك عقب تسليم 6 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين المستفدين اليوم الخميس، بمراكز "بلطيم، دسوق، سيدى سالم، كفرالشيخ".





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الشأن. وقال المحافظ "نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة؛ لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى. جاء ذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

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