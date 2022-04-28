وزير النقل يضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد شركة "فويست ألبين" النمساوية، وذلك لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية بالشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة.





واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، خطة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى، من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازى مع التوسع فى المشروعات التى تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلف كم سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجارى تنفيذها أو للقطار الكهربائى الخفيف LRT ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الإفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

تشمل خطة التعاون رفع كفاءة خط الإنتاج الحالى بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول الى انتاج 600 مفتاح سنويا، ونقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت اشراف خبراء من الشركة النمساوية وكذلك التدرج خلال عمليات التصنيع فى استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلى بعد نهاية التحديث للورشة إلى 95%، وذلك كأحد الخطوات الهامة فى مجال توطين صناعة النقل فى مصر والتى وجهت بها القيادة السياسية.

ووجه الوزير بقيام الجانبين بإنهاء المستندات والإجراءات بشكل عاجل تمهيدا لتوقيع عقد انشاء الشركة المشتركة، وأن إنشاء هذه الشركة سيعد نموذجا ناجحا للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية، وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوى الهام الذى ينقل الملايين من الركاب سنوياً والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.