الأوقاف: إصدر أول كتاب باللغة الصينية عن «مفاهيم فى مواجهة التطرف»

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، المترجمة باللغات المختلفة كتاب: "مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف" باللغة الصينية تحت إشراف تقديم ومشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





ويصحح هذا الكتاب كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التى اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، ويناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ويفندها، ومنها: التكفير، والحاكمية، والجهاد، والمواطنة، والإرهاب، والجزية، ودار الحرب، والعلاقة بين الدين والدولة، ونظام الحكم، والمتاجرة بقضية الخلافة.

ويؤكد الكتاب على مشروعية الدولة الوطنية، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه.

كما يؤكد الكتاب أننا بحاجة ماسة إلى العمل بقوة على بناء الشخصية الوطنية بكل أبعادها الإيمانية والأخلاقية، وبما يرسخ للقيم الإنسانية الراقية النبيلة.