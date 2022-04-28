نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز إدارة الأزمات خلال فترة الأعياد

جدة - نرمين السيد - تابعت نائب محافظ الوادى الجديد حنان مجدى، اليوم، منظومة العمل بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المركز، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز.





وأكدت حنان، حسب بيان، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أى طوارئ، وتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على جميع الأحداث والمستجدات. من ناحيةٍ أخرى، شددت نائب المحافظ على إعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد، وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة، وذلك بالتنسيق مع قطاعى التموين والزراعة.

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