توريد 97 طن قمح لـ شون وصوامع البحيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، فى تصريح مساء اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن تلك الشون والصوامع كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 509 آلاف طن قمح.

وأشار إلى أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان، مع استمرار أعمال التوريد فى الفترة المسائية بعد العشاء حتى الثانية عشر مساءً فى الشون والصوامع المجهزة بالإنارة، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجان المشكلة لاستلام القمح تضم أعضاء من مديريتى التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها إعتباراً من أمس ولمدة 3 أشهر.

وشدد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد؛ للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 "شونة خرسانية"، بطاقة 336 ألفا و740 طنا، بالإضافة لوجود 6 صوامع، تضم 24 خلية.

ووجه بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.