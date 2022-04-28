محافظا مطروح والمنيا يهنئان الرئيس السيسى بعيد العمال

جدة - نرمين السيد - وقال فيها "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة عيد العمال".

وأضاف المحافظ أن هذه المناسبة الغالية تؤكد قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو التقدم مع احترام الدولة وتقديرها لما يبذله عمال مصر أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة من جهد وعرق بسواعدهم الفتية من أجل تعظيم الإنتاج، وتعزيز مسيرة البناء والتنمية لبناء الحاضر والمستقبل المشرق لرفعة مصرنا الغالية..متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة، سائلا المولى أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما فى تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وفى المنيا، بعث المحافظ أسامة القاضى، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، جاء فى البرقية جاء نصها: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا والقيادات العمالية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة أن أبعث أسمى آيات التهانى، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال، الذى نجدد فيه العهد تحت قيادة فخامتكم بمواصلة المزيد من العمل والجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويرعاكم لما فيه الخير".

كما وجه المحافظ التهنئة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة، ولجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.