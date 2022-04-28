جدة - نرمين السيد - وقال فيها "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة عيد العمال".
وأضاف المحافظ أن هذه المناسبة الغالية تؤكد قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو التقدم مع احترام الدولة وتقديرها لما يبذله عمال مصر أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة من جهد وعرق بسواعدهم الفتية من أجل تعظيم الإنتاج، وتعزيز مسيرة البناء والتنمية لبناء الحاضر والمستقبل المشرق لرفعة مصرنا الغالية..متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.
كما بعث المحافظ برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة، سائلا المولى أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما فى تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وفى المنيا، بعث المحافظ أسامة القاضى، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، جاء فى البرقية جاء نصها: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا والقيادات العمالية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة أن أبعث أسمى آيات التهانى، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال، الذى نجدد فيه العهد تحت قيادة فخامتكم بمواصلة المزيد من العمل والجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويرعاكم لما فيه الخير".
كما وجه المحافظ التهنئة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة، ولجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظا مطروح والمنيا يهنئان الرئيس السيسى بعيد العمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.