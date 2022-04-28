محافظ كفر الشيخ يوجه بالمرور على الأراضى الزراعية ومواجهة أى تعدى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، رؤساء القرى والمدن بضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية، ومواجهة أى حالة تعد عليها ومنعها فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا تتم إزالتها فى المهد، وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية.

وحذر محافظ كفر الشيخ من استغلال البعض لإجازة العيد والتعدى على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتعدين وستتم إحالتهم للنيابات المختصة.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت، من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة قيراط بعزبة حلمى التابعة للبخانيس، وتمت الإزالة وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، كما جرت إزالة حالة تعد على مساحة قيراطين أرض زراعية بروينة، كما تمكنت الحملات من التصدى للبناء المخالف بإزالة مبنى بالطابق العاشر ومصادرة الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.