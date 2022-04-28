وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا تتم إزالتها فى المهد، وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية.
وحذر محافظ كفر الشيخ من استغلال البعض لإجازة العيد والتعدى على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتعدين وستتم إحالتهم للنيابات المختصة.
وأشار إلى أن الحملات تمكنت، من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة قيراط بعزبة حلمى التابعة للبخانيس، وتمت الإزالة وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، كما جرت إزالة حالة تعد على مساحة قيراطين أرض زراعية بروينة، كما تمكنت الحملات من التصدى للبناء المخالف بإزالة مبنى بالطابق العاشر ومصادرة الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يوجه بالمرور على الأراضى الزراعية ومواجهة أى تعدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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