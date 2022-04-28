محافظ قنا: تطوير مشروعات الأمن الغذائى يتماشى مع خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الخميس، فى محطة الألبان رقم 1، بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بمدينة قنا؛ لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح محافظ قنا، بحسب بيان أصدرته المحافظة، أنه يتم توفير لحوم بقرية بلدية من مزرعه الألبان بسعر مخفض 100 جنيه للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والقروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائى فى المدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وتمتلك محافظة قنا، منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن، والتى تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتى تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.
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