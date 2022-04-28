/694827/ممدوح-موسى-سيبوا-مطربي-المهرجانات-ياكلوا-عيش-طالما-الناس-بتحبهم

حل الإعلامي ممدوح موسى، ضيفا على برنامج العرافة تقديم الالعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، تحدث خلالها عن بداياته وعلاقاته بالفنانين منهم عمرو دياب واليسا، متطرقا في حديثه الى الخلافات بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وما تسببت به اغاني من المهرجانات من جدل.

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قال الاعلامي ممدوح موسى ان ابنه نور درس في لندن ولم يتدخل في حياته على الاطلاق معقبا:” بيعمل اغاني او برامج ولديه شخصيته الخاصة وليس لي علاقة به في عمله”.

ممدوح موسى: سيبوا مطربي المهرجانات ياكلوا عيش طالما الناس بتحبهم

وتابع انه يجب المهرجاات قائلا:” يوجد فرق بين المهرجانات التي بها كلمات محترمة والاخرى لتي تحتوى على الفاظ غي لائقة.. وتابع ان الكلام المحترم هو الذي يستمر وانا قولت كتير سيبوهم ياكلو عيش طالما الناس بتحبهم”.

وتحدث موسى، عن خلافات المطرب عمرو مصطفى والهضبة، عمرو دياب، منوها :” فترة مهامجمته كانت لعمرو دياب وليس لي.. حيث انه يوجد خلاف حتى الان بينهم “.

ممدوح موسى: عمرو دياب سبب نجاح عمرو مصطفى بأغنية خليك فاكرني

وتابع الإعلامي ممدوح موسى، انه يوجد خلاف بين الاثنين في موضوع معين، ولكني لا اعرفها، ومن الممكن ان تكون عن اعلان وليس مشاكل شخصية”.

واكمل الإعلامي ممدوح موسى، ان عمرو مصطفى يحب عمرو دياب جدا، لانه عمرو دياب سبب نجاحه عمرو مصطفى باغنية خليك فاكرني”.

الإعلامي ممدوح موسى: ممكن بكره عمرو مصطفى وعمرو دياب يرجعوا لبعض فنيا وعائليا وكل حاجه

واضاف الإعلامي ممدوح موسى، بكرة هيرجعوا لبعض وهيتصالحوا.. حتى لو الموضوع تأخر.. طول عمرهم في خناقات.. عمرو مصطفي بيحب عمرو دياب، لأنه سبب نجاحه وسبب إن الناس تعرفه بخليك فاكرني.. وممكن بكره يرجعو لبعض فنيا وعائليا وكل حاجه محدش عارف”.

وتابع الإعلامي ممدوح موسى،:” عمرو مصطفى خلال هذا البرنامج العام الماضي خلال مقارنة حسين الجسمي وعمرو دياب اختار عمرو دياب لانه يحبه جدا”.