/694826/البنك-العربي-الأفريقي-بكشف-الفرق-بين-شهادات-الإدخار-اختر-الأنسب

كشف البنك العربي الأفريقي عن نوعين من شهادات الادخار يفضل شرائهم عملاء البنك العربي الأفريقي من مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية نتيجة ارتفاع العائد السنوي عليها ضمن فوائد البنك العربي الأفريقي وهو ما يوضحه دوت الخليج في السطور التالية.

شهادة ادخار اميرالد الثلاثية يوفر شهادات اميرالد من البنك العربي الأفريقي عائد بنسب مختلفة للعملاء وتشمل الآتي: اميرالد الخماسية يقدم البنك العربي الأفريقي كذلك شهادة اميرالد ذات الخمس سنوات وتتوفر الشهادة بعائد شهري 10.375%، وعائد ربع سنوي بنسبة 10.625% وعائد نصف سنوي بنسبة 10.750% وعائد سنوي 10.875%، ويكون العائد الأجمالي لمدة الشهادة 54%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك العربي الأفريقي بكشف الفرق بين شهادات الإدخار.. "اختر الأنسب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.