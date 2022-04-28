بنك سايب saib  يعيد على موظفيه بالكحك (صور)

تداول موظفي بنك سايب saib صور توزيع كحك عيد الفطر ضمن إطار حرص بنك سايب saib على الاحتفال بموظفيه وخلق جو من البهجة والتفاؤل بينهم. ويقدم دوت الخليج إجازة البنوك وموعد عودتهم.

إجازة بنك سايب saib في العيد إليكم موعد إجازة بنك سايب saib في عيد الفطر وغيره من البنوك الآتية على النحو الآتي: ب الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان "عطلة رسمية". السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان "عطلة رسمية". الأحد 1 مايو ، الموافق 30 رمضان ، عيد العمال وعيد الفطر. الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك. الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك. الأربعاء 4 مايو ، ثالث أيام عيد الفطر. الخميس 5 مايو عطلة رسمية بقرار من الحكومة. الجمعة 6 مايو – عطلة رسمية. السبت 7 مايو – عطلة رسمية في البنوك وبعض الوكالات والقطاعات. إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص الأحد 1 مايو ، الموافق 30 رمضان ، عيد العمال وعيد الفطر. الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك. الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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