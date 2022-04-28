/694822/ممدوح-موسى-شرين-واليسا-ما-كانش-حد-يعرفهم-قبل-الظهور-في-برامجي

حل الإعلامي ممدوح موسى، ضيفا على برنامج العرافة تقديم الالعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، تحدث خلالها عن بداياته وعلاقاته بالفنانيسن منهم عمرو دياب واليسا.

دوت الخليج

وخلال الحلقة قال موسى انه له فضل على كثير من الفنانين والمشاهير، بعد انا قام باستضافتهم في برامجه التي كانت معروضه على التلفزيون ، معقبا:” استضفت فنانين خلال برامجي ولم يكن يعرفهم أحد على الاطلاق”.

ممدوح موسى:« شرين واليسا ما كانش حد يعرفهم قبل الظهور في برامجي»

واعطى الإعلامي ممدوح موسى، امثلة لبعض الفنانين المشاهير الذي لم يكن يعرفهم احد خلال بادية مسيرتهم قائلا:” المغنية إليسا جاتلي شارع النجوم، ومكنش حد يعرفها، وقالو ممدوح موسى معاه بنت زي القمر وشيرين ايضا ماكانتش معرفة قبل اغنية “ اه يا ليل .. اه يا ليل”، ثم بعد ذلك اشتهرت بشكل واسع.

وتابع الاعلامي ممدوح موسى ان اليسا والفنانة شرين وفضل شاكر تمت شهرتهم من برنامجي معقبا:” الناس عرفتهم من خلال برامجي الذين ظهروا فيها “.