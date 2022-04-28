/694820/سامح-عاشور-يطالب-الحضور-بالوقوف-وقراءة-الفاتحة-علي-النقيب-رجائي-عطية-وأبو-كريشة-وبسيوني

رحب النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ و نقيب المحامين السابق، بالمشاركين فى حفل الإفطار السنوى له والمقام بنادى السكة، مقدما التحية لنقباء النقابات الفرعية التى شاركت فى حفل الإفطار السنوى له.

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و قدم عاشور، الاعتذار للمشاركين فى حفل الإفطار السنوى عن أى تقصير قد حدث فى ترتيبات هذا الاحتفال، مضيفا:" حرمنا عامان من الاحتفالات بسبب جائحة كورونا".

و لفت سامح عاشور، الى أن نقابة المحامين فقدت طوال الشهور و الأعوام السابقة عديد من القامات و أيضا من المحامين الذين فقدناهم فى جائحة كورونا و العمل العام، فقدنا المرحوم خالد أبو كريشة و أحمد بسيونى و رجائى عطية، مطالبا الحضور بالوقوف و قراءة الفاتحة على الزملاء الراحلين .

عطية شعلان: سامح عاشور هو النقيب الضرورة لعودة نقابة المحامين

ومن جانبه، قال عطية شعلان نقيب النقباء، و نقيب محامين البحيرة الأسبق:" يسعدنى أن أحضر حفل الإفطار السنوى للأستاذ سامح عاشور من أجل الوصول الى نقابة المحامين و عودتها الى مكانتها".

وأضاف عطية شعلان خلال كلمة له فى حفل الإفطار السنوى للأستاذ سامح عاشور، المقام بنادى السكة:" اتحدث اليكم عن خبرة نقابية، سامح عاشور يكفيه فخرا أنه طهر جدول المحامين من غير المشتغلين ومن الذين لا يعملون بالمحاماة، هذا الأمر كان يقتضى منا أن نقف معه فى الانتخابات الماضية و لكن اخطأنا و يجب أن نصحح خطأنا ، سامح عاشور هو النقيب الضرورة اذا أرادتم أن تعود اليكم نقابة المحامين ".