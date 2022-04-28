/694819/العثور-علي-جثة-شاب-مخنوقا-بترعة-العقبية-بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية منذ قليل علي جثة شاب مخنوقا داخل ترعة العقبية ، بقرية أبومناع بحرى ، بقرية أبومناع بحرى ، التابعة لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا .

تلقي اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من وحدة مباحث دشنا بالعثور علي جثة شاب مخنوقا داخل ترعة العقبية بدشنا بعد أختفائه لمدة يومين . وعقب الفحص تبين أن جثة الشاب يدعى عمر جاد السجان 27 عاما من قرية أبومناع بحرى وعلي الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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