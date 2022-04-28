سقوط عامل من الطابق العاشر بطنطا

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثمان عامل لقى مصرعه من الطابق العاشر بعد سقوطه من أعلى عمارة سكنية أثناء عمله في واجهه برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي بدائرة القسم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بوصول عامل في العقد الثالث من العمر مصاب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ إثر سقوطه من الطابق العاشر من إحدي الأبراج السكنية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس قسم أول طنطا إلى محل البلاغ وتبين أن المتوفي سقط أثناء عمله في الطابق العاشر من أعلى برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي بدائرة القسم. وجرى نقل الجثة مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.