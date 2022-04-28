ننشر جدول الامتحان البديل لطلاب أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى، الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقنى من أداء الامتحان الإلكترونى فى نهاية العام الدراسى 2021-2022، والتى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.





ووفقا لبيان صحفى، فإنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام فى الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد. وشددت الوزارة أنه إذا حدث أى عطل بالكهرباء أو جهاز التابلت أو الخادم المدرسى بالنسبة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى الذين لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيا "المنتظمين، والخدمات" أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجى باللجنة.

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