صحة الغربية: القيادة السياسية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تنسى أبنائها وأبطالها، ولا تدخر جهدا أو مالا من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بجميع أنحاء الجمهورية.





جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة بالغربية بزيارة لمنازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، من "الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين"، بالمحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، وذلك تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبيرا رمزيا لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمى، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى كلف تحت إشراف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد حميدة أن أبطال الجيش الأبيض بالغربية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى ظل الدعم والمساندة التى تقدمها القيادة السياسية لهم.

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