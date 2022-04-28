الهجرة تستعرض جهود مصر لاستضافة اللاجئين السوريين

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، فى الحدث الجانبى الذى تم تنظيمه تحت عنوان "الإدماج الاجتماعى والاقتصادى فى الخدمات الوطنية والبرامج التنموية: أفضل الممارسات من مصر والعراق"، لاستعراض جهود مصر فى إطار استضافتها للاجئين السوريين، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.





تضمن الشق الخاص بمصر فى الحدث الجانبى تسليط الضوء على الخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية للاجئين السوريين فى مجالى الصحة والتعليم، والتعريف بالجهود الوطنية المبذولة لدعم اللاجئين فى مصر، إلى جانب عرض فيلم تسجيلى قصير يعكس الإدماج الاجتماعى والاقتصادى للاجئين السوريين فى مصر والخدمات الأساسية التى تقدمها الحكومة المصرية لهم. أكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر فى كلمتها على أهمية زيادة الدعم الدولى للحكومة المصرية فى ضوء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، والمهاجرين فى أوضاع أشبه باللجوء من مختلف الجنسيات، ومن ضمنهم اللاجئين السوريين، وأهمية أن يتم توجيه الدعم للمؤسسات الحكومية التى تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين خاصة فى مجالى التعليم والصحة بما يخدم ليس فقط مجتمعات اللاجئين بل أيضا المجتمعات المصرية المضيفة. كما تم استعراض أهمية أن تشمل جهود دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة التركيز على المحورين التنموى والإنسانى.

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