الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر يشارك فى إفطار الوحدة الوطنية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضيافة النائبة الدكتورة أمانى الشعولى، بحضور سيادة الدكتور محمد عبد القادر خيرى، نائب معالى الوزير، محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلى الكنائس بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلى الساحات الصوفية، وبيت العائلة المصرى، ووزارة الأوقاف، والسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمحافظة الأقصر، وقنا، كما حضر أيضًا عدد من الشخصيات العامة، بمحافظة الأقصر.

وفى كلمته، عبر نيافة الأنبا عمانوئيل عن سعادته بهذا اللقاء، الذى يحمل معانى عميقة من المحبة والود والفرح، مشيرًا إلى أن ذلك اللقاء هو علامة على الترابط وصدق العلاقات، كما أنه يأتى فى هذا التوقيت، الذى تتلاقى فيه القلوب مع أفرح الأعياد، عيد القيامة المجيد، وأعتاب عيد الفطر المبارك.

وقدم نيافته الشكر لسيادة النائبة الدكتورة أمانى الشعولى، والحضور الكريم متمنيًا الخير والسلام والأمن والأمان لبلدنا الحبيب مصر، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة معاونيه.