التموين تسدد مستحقات المخابز خلال إجازة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، قيامها بالتنسيق مع البنوك المحلية، وشركة بنوك مصر؛ ليتم سداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يوميا خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.





وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى باستمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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