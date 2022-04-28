محافظ الأقصر يثمن دور جمعيات المجتمع المدنى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ الأقصر مصطفى ألهم، دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى التحفيف عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر الضلع الثالث لمثلت التنمية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، فى افتتاح معرض الملابس الجديدة لعيد الفطر بالمجان والذى تنظمة جمعية الأورمان بنادى المدينة المنورة، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ومن جانبة، قال إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر، فى بيان اليوم، إن المعرض لمدة يوم فقط ويستهدف 800 أسرة من الأيتام لتوزيع 4171 قطعة ملابس جديدة للأطفال والسيدات والرجال، بالإضافة لقطع قماش جديدة أيضا وأحذية وشنط مدرسية وجميعها مجانا ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لابناء محافظة الأقصر.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعه لها لمتابعة الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف.

وأوضح عبد الدايم، أنه تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع الالتزام التام بالضوابط والاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.