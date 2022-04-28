محافظ بنى سويف يفتتح معرض «أهلا بالعيد»

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، معرض "أهلاً بالعيد"، الذى تقيمه المحافظة ضمن خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ لتوفير احتياجات المواطنين من الملابس الجاهزة والسلع الغذائية واللحوم التى يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين فى المواسم والمناسبات الدينية المختلفة. وتفقد المحافظ، أقسام المعرض؛ للاطمئنان على توافر جميع السلع الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والكعك والبسكوت ومختلف السلع الغذائية الأساسية والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال والمخللات بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق. وحرص المحافظ على تهنئة المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار.

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