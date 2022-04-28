محافظ شمال سيناء: استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور.





ووجه المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، بتواجد مدير مسؤول فى كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقًا لجدول "نوبتجيات"، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مديرية من مديريات الخدمات المعنية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لتلقى شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.