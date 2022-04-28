/694818/مستقبل-وطن-بالمحافظات-توزيع-15-جهاز-عروس-على-الفتيات-المقبلات-على-الزواج

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

في محافظة أسيوط

قامت أمانة مركز ديروط، بتسليم 15 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج، الأكثر احتياجاً، مقدمة من الأمانة مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياة أسرة جديدة، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الحزب كنوع من أنواع التكافل، الذي يجب أن ينتشر بين كل فئات المجتمع، خاصة من القادرين لغير القادرين، وشملت كل هدية منهم أربعة أجهزة (شاشة تلفزيون - ثلاجة - غسالة - بوتاجاز)، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز القوصية، جوائز المستوى الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها الحزب للسنة الثالثة تحت اشراف امانة الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، وتبادلت المنصة كلمات التهنئة والتكريم للفائزين.

في محافظة أسوان

نظمت أمانة مركز دراو، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في ليلة القدر، حيث تم تكريم عدد 100 من حفظة كتاب الله وعدد 15 من المعلمات الفضليات و10 أطفال من الصائمين الحافظين.

في محافظة بني سويف

نظمت أمانة مركز اهناسيا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية الكبرى بقرية ميانة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمركز اهناسيا، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وشملت الاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الكبرى لعام 1443 هجرية 2022 ميلادية، القران كاملا وكذلك الأوائل من حفظة ثلاثة أرباع القران والعشرة الأوائل من حفظة نصف القران والعشرة الأوائل من حفظة ربع القران، كما نظمت أمانة المركز، نهائي الدورة الرمضانية بمركز شباب العواونة لكرة القدم بين فريقي كوم الرمل وقاى، ومن جانبه، قام نائب الحزب بالمحافظة، بإهداء مستشفي بيا المركزي كمية كبيرة من الأدوية.

في محافظة الفيوم

اختتمت أمانة مركز الفيوم، فعاليات الدورة الرمضانية، والتي اقيمت بمركز شباب هوارة عدلان، والتي شارك فيها 30 فريق على مستوى المركز بالتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب هوارة عدلان تميزت الدورة بالحضور الجماهيري الكبير والذي جعل المنافسات أكثر حماسا بين الفرق المشارك، وأسفرت المباراة النهائية فوز فريق مدينة الفيوم الجديدة (الحمام) علي فريق هوارة عدلان بضربات الترجيح.

فى محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز طنطا، حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، على جميع المستويات بقرية فيشا سليم، وبدأت فعاليات الحفل، بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وفى نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بالمسابقة وإعطائهم كتاب الله تعالى وشهادات تقدير تقديراً لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله، وفي نفس الإطار، نظمت أمانة مدينة زفتي، حفل سحور عائلي، بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية من قيادات الأوقاف والكنسية والأزهر الشريف، في جو يسوده المحبة والود والأخوة.

في محافظة الجيزة

افتتحت أمانة مركز أوسيم مقر الوحدة الحزبية بقرية سقيل، بالإضافة إلى توزيع جوائز حفظة القران الكريم بذات القرية وتكريم رموزها، وفي إطار أخر، تواصل أمانة مركز العياط منافسات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة الحزب بالمركز، وفي الوقت نفسه، واصلت أمانة مركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ114 علي التوالي.

في محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز ومدينة منوف، احتفالية احياءً لليلة القدر، وتكريم لحفظة القرآن الكريم، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، وتم خلال الاحتفال تكريم 40 حافظا للقرآن الكريم كاملا من قري مركز ومدينة منوف وتم تقديم شهادات شكر وتقدير لهم وجوائز مادية وخلال الاحتفال تم تقديم بعض الفقرات والاناشيد الدينية.

في محافظة بورسعيد

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، وقسمت الأمانة أعضائها إلى عدد من الفرق لتوزيع المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً، حيث أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في كافة الأمانات على مستوى المحافظة.

في محافظة قنا

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، انتهاء اختبارات مسابقة حفظة القرآن الكريم بجميع مراكز المحافظة ويتم غدا إعلان أسماء الفائزين تمهيدا لتكريمهم في الاحتفالية الكبرى 30 رمضان بمركز دشنا، وحيث سيتم تكريم حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية قيمة في مستويات المسابقة الأربعة بجانب منحهم شهادات التقدير فضلا عن تكريم المحكمين من مشايخ مديرية الأوقاف بالمحافظة تقديرا لدورهم الفعال في انجاح المسابقة.

في محافظة الشرقية

اختتمت أمانة الصالحية الجديدة، احتفالية الأنشطة والمسابقات الرمضانية التي تضمنت حفظ القرآن الكريم، وتكريم الحفظة الفائزين بمدن ومراكز محافظة الشرقية، بمشاركة جمعية مستثمري مدينة الصالحية الجديدة، ومركز شباب مدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون مع هيئة أوقاف الصالحية الجديدة المتمثلة في مشايخ وأئمة وعلماء اوقاف الصالحية الجديدة، وشارك في المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم بالصالحية الجديدة 412 متسابق وتكريم المتميزين وذلك لتشجيع الابناء والبنات داخل الاسرة المصرية، وتم تكريم وتوزيع شهادات تقدير وهدايا عينية ومادية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والأنشطة الرمضانية المتنوعة، في احتفالية فنية بمقر مركز شباب الصالحية الجديدة، حيث تم تكريم عدد 168 من حفظة القرآن الكريم.

في محافظة جنوب سيناء

وزعت أمانة التعليم بالمحافظة، مساعدات مواد غذائية العينية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة شرم الشيخ، حيث بلغ عدد المساعدات 200 عبوة من المواد الغذائية والتي وزعت على الأهالي بالمدينة، ومن جانبه، وزعت أمانة إعلام المحافظة، كراتين مساعدات المواد الغذائية، التي تحمل شعار "هدية الرئيس" في ليلة القدر على مختلف المناطق والعمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.