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أعلنت مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف- مصر" عن توقيع شراكة مع مشروع “قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة من خلال تنفيذ برنامج "ابدأ رحلتك " للتدريب والتوظيف.

دوت الخليج

تعاون بين مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف" ومشروع "قوى عاملة مصر" لتوظيف الشباب وربطهم بسوق العمل

وذكر بيان صادر عن مؤسسة التعليم اليوم الأربعاء أن هذه الشراكة تهدف الى تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإعداد المدربين المختصين بالمؤسسة التي من شأنها الارتقاء بالمهارات الفنية والوظيفية للباحثين عن عمل من خلال برنامج "ابدأ رحلتك" والذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف الشباب المصري وربطهم بسوق العمل.

فمن جانبها استعرضت نورا توما نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من إجل التوظيف-مصر، خلال حفل الإفطار المجمع لشركاء المؤسسة، وذلك بحضور عدد كبير من الجهات المانحة وأصحاب الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة وعدد من الشباب خريجي المؤسسة والمدربين دور المؤسسة في ربط الشباب الخريجين بسوق العمل المصري والإعلان عن عدد من الشراكات الجديدة للمؤسسة بالإضافة إلي تكريم كافة شركاء النجاح المؤثرين في نجاح المؤسسة خلال الفترة.

فيما قدمت الأستاذة نورة أبو السعود؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة عرضا توضيحيا عن أنشطة وبرامج مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر بالإضافة إلي دور الشراكات في خلق مستقبل أفضل لتوظيف الشباب في مصر هذا بالإضافة إلي تقديم بعض العروض الوثائقية عن قصص نجاح خريجي المؤسسة.

وأعربت أبو السعود عن سعادتها بالشراكة بين المؤسسة ومشروع قوى عاملة مصر في تنفيذ برنامج "ابدأ رحلتك" والذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف الشباب المصري وربطهم بسوق العمل، مؤكدة أهمية البرنامج في توفير فرص للتدريب والتوظيف للشباب علي مستوى عدد كبير من محافظات الجمهورية، وأن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر تولي اهتماما بدعم المشروع في تنفيذ تلك الأنشطة من خلال خبراتها في هذا الصدد.

وأوضح محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ان المشروع سيقوم بتضمين مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر في تنفيذ أنشطة البرنامج من تدريب وتوظيف على المستوى المركزي والمحلي من خلال وحدات ابدأ رحلتك ، بالإضافة الى إمداد المؤسسة بالدعم اللازم والمتمثل في المدربين بوحدات "ابدأ " رحلتك لتنفيذ أنشطة التدريب والتوظيف بالمحافظات التي سيتم الاتفاق عليها.

وأضاف ان المشروع سيقوم أيضا بتقديم وتوفير بيانات المتدربين من الباحثين عن عمل والذين تم توظيفهم بمؤسسات القطاع الخاص لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر، بما يضمن تأهيل وصقل خبرات الباحثين عن العمل، وإكسابهم المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل.

وعلى الصعيد الآخر تقوم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" بمراجعة وتطوير الحقائب التدريبية الخاصة ببناء قدرات أعضاء وحدات ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف والمهارات الشخصية للباحثين عن عمل والبرنامج التدريبي الخاص بالإرشاد المهني للمشرفين بالقطاع الخاص. بالإضافة الى المشاركة وتقديم الدعم اللازم في ملتقيات التوظيف وورش العمل والمعسكرات والتدريبات ومناقشات المائدة المستديرة التى يقيمها المشروع وبرنامج "ابدأ رحلتك" كلما تتاح الفرصة. من جهته اعتبر الأستاذ وليد قريش، مدير دعم برامج القطاع الخاص هذا التعاون خطوة مهمة لتضافر الجهود في مجال تأهيل وتمكين الباحثين عن عمل من الجنسين في سوق العمل المصري وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص الشريكة بالبرنامج لسد احتياجاتها من العمالة المؤهلة.

من جهة أخرى وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم لتجديد التعاون مع مؤسسة صناع الحياة في تقديم برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال التي تقدمها مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر للشباب من متطوعي مؤسسة صناع الحياة بجميع محافظات الجمهورية، بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات العربي لدعم تدريب وتوظيف خريجي المؤسسة لدى شركة العربي.

جدير بالذكر أن "مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر" هي مؤسسة مصرية غير هادفة للربح، وعضو في شبكة مؤسسات التعليم من أجل التوظيف الدولية، وتعمل المؤسسة علي سد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي في مساهمة لحل مشكلة الوظيفة الأولي، وقد قامت بتقديم العديد من المنح التي ساهمت في تدريب وتوظيف أكثر من 12000 شاب وشابة في العديد من الوظائف بعد تدريبهم وبالمجان.