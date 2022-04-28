جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من السبت المقبل 30 أبريل إلى الجمعة 6 مايو، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.





وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للاتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد. ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد:

السبت 30 أبريل:

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 35 18

السواحل الشمالية 24 17

جنوب سيناء 37 25

شمال الصعيد 38 20

جنوب الصعيد 43 25 الأحد 1 مايو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 31 17

السواحل الشمالية 27 16

جنــــوب سيناء 35 24

شمال الصعيد 35 18

جنوب الصعيد 41 24 الإثنين 2 مايو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 33 19

السواحل الشمالية 32 18

جنوب سيناء 35 24

شمال الصعيد 39 20

جنوب الصعيد 41 26 الثلاثـاء 3 مايو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 33 17

السواحل الشمالية 27 16

جنوب سيناء 35 22

شمال الصعيد 36 18

جنـــــوب الصعيـــــد 42 23 الأربعاء 4 مايو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 30 16

السواحل الشمالية 25 16

جنوب سيناء 35 23

شمال الصعيد 33 17

جنوب الصعيد 41 23 الخميس 5 مايـو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 30 16

السواحل الشمالية 25 16

جنوب سيناء 33 22

شمال الصعيد 34 17

جنوب الصعيد 38 23 الجمعة 6 مايـو

العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 30 16

السواحل الشماليـة 24 16

جنوب سيناء 33 22

شمال الصعيد 33 17

جنوب الصعيد 38 23

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «الأرصاد» تكشف طبيعة طقس العيد.. حتى يوم 6 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.